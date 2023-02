31 Tage im Dschungel verschollen: Jäger gefunden

Dann am Samstag die gute Nachricht: Nachdem Acosta einen Schuss abgefeuert hatte, fanden Angehörige den Jäger - dehydriert, sehr schwach und mit Wunden an den Füßen. Er wurde in ein Krankenhaus in der Stadt Baures, im Departemento Beni im Tiefland Boliviens, gebracht. Dort erholt er sich jetzt von den Strapazen.