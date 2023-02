Keine Hoffnung mehr für Schauspieler Tom Sizemore

Gewalt, Drogen, Gefängnis

Sizemore galt in der Branche als brillanter Schauspieler, der aber wegen ständiger Skandale nie in die A-Liste aufsteigen konnte. Immer wieder geriet er in den letzten Jahrzehnten mit dem Gesetz in Konflikt. Unter anderem wurde er wegen Trunkenheit am Steuer, häuslicher Gewalt und Drogenbesitz verhaftet. Insgesamt verbrachte er 17 Monate hinter Gittern.