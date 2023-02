Südsteirische Kult-Konditorei Koppitz sperrt zu

Im Bezirk Leibnitz geht eine gastronomische Ära zu Ende: „Mit Wehmut müssen wir bekanntgeben, dass wir nach der Winterpause die Konditorei Koppitz mit all ihren Filialen für immer schließen“, informierte die Familie Preschern-Koppitz gestern in einer Aussendung. Betroffen sind der Hauptsitz in Straß sowie drei weitere Standorte mit insgesamt 37 Mitarbeitern.