Kickl: Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung

Staatsanwaltschaft richtet Schreiben an Van der Bellen

Die Staatsanwaltschaft wird ein Schreiben an den Bundespräsidenten richten, ob er in der Causa die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt. Sei das der Fall, dann werde man die Ermittlungen weiterverfolgen, anderenfalls sei das Verfahren einzustellen, so Ebner. Die Anfrage an die Präsidentschaftskanzlei werde am Montag oder Dienstag rausgehen. Dort will man nach deren Vorliegen rasch entscheiden, hieß es.