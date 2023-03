Omar Khir Alanam: Der humorvolle Herdzauberer

Gibt es einen Angstgegner in der Show?

Ja, die Schritte. Dieses Mitzählen in meinem Kopf. Das ich kontrolliere, wie ich mich bewege. Ich bewege mich grundsätzlich ja viel, aber nicht so bedacht. Davor habe ich etwas Angst. Aber egal, was ich lerne: Ich muss es langsam wiederholen bis sich mein Gehirn daran gewöhnt. Wie mit der österreichischen Sprache, da war das auch so. Ich konnte am Anfang sehr viele Wörter nicht, wollte mich aber ausdrücken. Also musste ich sie langsam aussprechen: Ein Mal, zwei Mal, zehn Mal, zwanzig Mal. Bis es besser geworden ist.