Ankündigung der „Krone“ sorgt für viel Bewegung

Auch ÖSV-Langlauf-Boss Alois Stadlober sieht eine große Plattform als unabdingbar an. Dass der ORF seinen Spartensender einsparen will, findet der Steirer „einfach peinlich. So etwas dürfte gar kein Thema sein. Wir reden immer davon, dass man die Jugend zum Sport bringen muss. Dafür braucht es in den Medien eine breite Palette.“ Ein möglicher krone.tv Sportkanal wäre für Athleten eine tolle Plattform. Alleine, sich für den Sport starkmachen zu müssen, findet Stadlober allerdings „frustrierend“.