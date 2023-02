„Krone“ ist bereit, um Sport-Österreich zu retten

Die mögliche Einstellung von ORF Sport Plus schlägt hohe Wellen. Viele Sportverbände Österreichs bangen um ihre Existenz. So führte etwa Österreichs Eishockey-Verband an, 71,9 Prozent seines gesamten TV-Medienwertes zu verlieren. Ein Verlust in Millionenhöhe droht. Und Tischtennis-Ass Stefan Fegerl meint: „Das wäre für die Zukunft unseres Sports eine Katastrophe.“