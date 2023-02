Oslo: Ex-Wagner-Söldner prügelte sich mit Polizei

In Oslo wurde der aus Russland geflohene Ex-Kommandant der berüchtigten Wagner-Gruppe Andrej Medwedew straffällig. Er hatte in der Ukraine gekämpft, sich offen gegen den russischen Angriffskrieg gestellt und über Folter berichtet - in der Hoffnung, eine Schlüsselrolle bei den Ermittlungen gegen die Anhänger von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin spielen zu können.