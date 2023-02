„Putins Koch“ geht auf Konfrontation mit dem Kreml

Das russische Verteidigungsministerium reagierte auf diese Vorwürfe mit einer Erklärung, in der detailliert die Munition aufgelistet wird, die laut offiziellen Angaben an die „freiwilligen Sturmgeschwader“ geliefert wurde - ein Name, den die Armee offenbar für Wagner verwendet. Sämtliche Forderungen nach Munition für Angriffstruppen würden stets „so schnell wie möglich“ erfüllt. Berichte über Munitionsknappheit seien „absolut falsch“, neue Lieferungen sollten am Samstag erfolgen, betonte das Ministerium.