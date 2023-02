Frostig am Morgen, viel Sonnenschein am Tag

Am Montag überwiegen insgesamt Wolken, immer wieder schneit es an der Alpennordseite leicht, sonst bleibt es niederschlagsfrei, prognostizierte Geosphere Austria. Der Wind weht am Alpenostrand und am Bodensee lebhaft aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei minus acht bis minus ein Grad, die Tageshöchstwerte bei minus eins bis plus fünf Grad.