Wie „Blacky“ AJ Ginnis in schwierigen Zeiten half

In dem 4000-Einwohner-Ort am Meer gibt es nur begrenzt Jobs. Viele haben logischerweise mit dem Element Wasser zu tun. Als AJ als Bub sagte, er wolle Skiprofi werden, schüttelten alle mit dem Kopf. In der Skischule seines Vaters, der General-Importeur des österreichischen Ski-Produzenten Fischer war, lernte er am 2455 Meter hohen Berg Parnass Skifahren. Dort gibt es 17 Lifte, drei der bestehenden 36 Pistenkilometer gelten als schwer.