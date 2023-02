AK warnt vor gefälschten Webseiten rund ums Heizen

Vermeintliche Lockangebote

Vor dieser Masche warnt nun die Arbeiterkammer Tirol (AK). Zuletzt fiel eine Tirolerin auf einen vermeintlichen Online-Shop mit günstigen Preisen herein, der mit Brennholz, Holzbriketts oder Holzpellets weit unter dem Marktpreisniveau lockte. „Zum Glück wurde sie aufgrund der besonders günstigen Preise skeptisch und hat bei uns in der AK Tirol nachgefragt“, berichtet Präsident Erwin Zangerl. Zwar habe es sich beim Anbieter laut Impressum um eine Firma in Retz in Niederösterreich gehandelt, das Unternehmen scheint jedoch weder im Firmenbuch noch im Wirtschafts-Compass auf. Vor dem Eintrag wird auch auf der Seite watchlist-internet.at bereits eindringlich gewarnt.