Ausstellung zum Ukraine-Krieg in Graz eröffnet

Es war genau vor einem Jahr, dass Russland die Waffen gegen sein Nachbarland erhob. Den Titel „365 Tage Krieg in der Ukraine“ trägt deshalb jene exklusive Fotoausstellung (bis 10. März, Montag bis Sonntag, von 6 bis 22 Uhr), die am Freitag im Merkur Campus in Graz eröffnet wurde.