Salzburg trifft viermal und siegt dennoch nur 2:0

Guter Start

Jaissle verzichtete nach der bitteren 0:2-Niederlage im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League bei der AS Roma auf eine große Rotation, nahm in der Startelf nur zwei Änderungen vor. Der unter der Woche gesperrt gewesene Strahinja Pavlovic war wie gewohnt in der Innenverteidigung im Einsatz, zudem durfte sich der 18-jährige Israeli Oscar Gloukh zum zweiten Mal in Folge in der Liga von Beginn an im Mittelfeld versuchen. Bernardo und Maurits Kjaergaard mussten auf die Bank.