Salzburg bestätigt: Seiwald wechselt nach Leipzig

In Leipzig dürfte er in die Fußstapfen seines Landsmannes Laimer treten, der den Club im Sommer in Richtung Bayern München verlassen dürfte. „Es wird schwer, Koni ist ein Topspieler. Ich komme hin als neuer Spieler und will zeigen, was ich kann. Es herrscht auf jeden Fall eine Riesenvorfreude“, sagte Seiwald. Der Wechsel sei ein großer nächster und sehr wichtiger Schritt. „Jetzt mache ich mir noch keinen Druck und konzentriere mich auf Salzburg bis Sommer.“