Rapid feiert knappen Pflichtsieg in Wolfsberg

Davor hatte Burgstaller bereits eine Top-Gelegenheit ausgelassen, er scheiterte aus wenigen Metern an Bonmann (35.). Im Gegensatz dazu wurde der WAC erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wirklich gefährlich, als ein Kopfball von Simon Piesinger relativ knapp am Tor vorbeiflog. Dafür brachten die Wolfsberger in der 53. Minute wieder Spannung in die Partie. Der zur Pause eingewechselte Thorsten Röcher legte für Baribo auf, und der israelische Stürmer traf sehenswert per Außenrist-Volley aus kurzer Distanz.