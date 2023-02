Altach verpasst Befreiungsschlag gegen Tirol

Altach-Trainer Miroslav Klose nahm nach der 0:3-Niederlage bei Rapid zwei Änderungen an seiner Startelf vor. Topscorer Nuhiu startete wieder im Sturmzentrum, Felix Strauss begann rechts in der Dreierkette. Bei der WSG gesellte sich im Angriff Justin Forst anstelle des verletzten Thomas Sabitzer (Jochbeinbruch) an die Seite von Tim Prica. Im Mittelfeld ersetzte Julius Ertlthaler den Dänen Bror Blume, der sich im Abschlusstraining einen Bänderriss im Sprunggelenk zuzog. Auch Valentino Müller rückte wieder in die erste Elf.