„Sieg wäre ein Traum“ - JKU motiviert für Endspurt

34:81 lautete der finale Endstand im Spiel der JKU Astros gegen die WU Tigers am 6. ACSL-Gameday in der Wiener Stadthalle. Der Ligazweite trumpfte groß auf, was die Liganeulinge aus Linz für die Zukunft aber nicht verunsichern lässt. Trotz des hohen Spielausgangs konnten die Astros mit einer reichen Beute an Spielerfahrung heimkehren und träumen nun vom großen Coup gegen die Hauptuni.