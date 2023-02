Von einst bis jetzt - die Verwandlung der Gugl!

Am Freitag eröffnet der LASK auf der Gugl mit dem Heimspiel gegen Lustenau seine moderne Raiffeisen Arena. Auf jenem Areal am Froschberg, auf dem 1952 auf zerbombtem Grund das Linzer Stadion errichtet worden war. In dem viele Oberösterreicher über 69 Jahre nicht nur sportliche Sternstunden miterlebten.