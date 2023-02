Gauner zerstörte großen Lebenstraum mit VW Bulli

Restaurierung fand in Wirklichkeit nicht statt

Drei Monate sollte die Restaurierung dauern. „Doch es zog sich und der Händler sagte am Telefon, ihm würden Einzelteile fehlen.“ Bei Nachfragen kamen Antworten immer spärlicher, die Ausreden häuften sich. Die Tiroler Krankenschwester bat dann Freunde, beim Areal des Unternehmers vorbeizuschauen. Fazit: „Der Bus stand noch immer so da, wie zum Zeitpunkt der Anzahlung!“