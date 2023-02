„Putin hielt Westen für gespalten - er lag falsch“

„Krone“: Frau Botschafterin, vor einem Jahr griff Russland die Ukraine auf breiter Front an. Wie blicken Sie auf das vergangene Jahr zurück?

Victoria Kennedy: Es ist fast schwer zu glauben, dass es ein Jahr her ist, als Russland ungerechtfertigt und unprovoziert eine groß angelegte massive Invasion der Ukraine gestartet hat, um ihre Souveränität zu verletzen. Was wir seitdem gesehen haben, ist bemerkenswerter Mut, Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes und des ukrainischen Militärs. Und wir haben die Solidarität der freien Welt gesehen. Europa, das in beispiellosen Sanktionen zusammenhält, die USA und Europa zusammen, die G7-Länder und darüber hinaus, die starken Stimmen in der UN-Generalversammlung. Eine bemerkenswerte Botschaft der freien Welt gegen diese brutale Invasion.