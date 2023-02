Blick hinter die geheimsten Kulissen gewinnen

Ausgezeichnete Musiktheaterproduktionen

Musikalisch hat das Brucknerhaus für Familien ebenso vieles zu bieten. Am 24. März startet das Familienabo „Spiel.Raum“, bei dem 3 aus 4 Konzerten frei wählbar sind, und das ausgezeichnete Musiktheaterproduktionen nach Linz bringt. Gleich zum Start stürzen sich die „Cellohelden“ aus den Niederlanden in ein Musikabenteuer. Eine lustige Reise in die Zukunft gibt es in „Per Zufall in die Zukunft“ (5. Mai). Schlagkräftige Trommler lassen sich in „Drumblebee“ (26. Mai) vom Glanz des Mondes verzaubern und die Zonzo Compagnie widmet sich mit ihrem preisgekrönten Stück „Thelonius“ (30. Juni) einer Jazzlegende.



Das „Spiel.Raum“-Abo richtet sich an ein Publikum ab 6 Jahren und ist bis 17. März buchbar. Weitere Infos unter www.brucknerhaus.at.