Hallein: Strahlende Gesichter beim Faschingsumzug

Aus den großen Musikboxen am Kornsteinplatz dröhnt der Titelsong der Kinderserie „Biene Maja“ - gesungen von Schlagerstar Helene Fischer. Da können die kleinsten Faschingsumzugsbesucher beim Schminken für den großen Faschingsumzug nur mehr schwer ruhig sitzen bleiben. Auch die bunten Glitzertattoos, die man sich in solch jungen Jahren noch gerne stylish mitten ins Gesicht klebt, waren schnell vergessen. „Kommt’s alle einmal her und stellt euch in einer langen Reihe auf“, hört man Pipi-Langstrumpf über den ganzen Kornsteinplatz rufen. Mit viel Geduld und Leidenschaft versucht sie rund 200 Kinder, die aus den umliegenden Kindergärten und Schulen extra hergekommen sind, zu bändigen.