Klimaaktivisten blockierten Rettung in Hannover

Die Gruppe Letzte Generation organisiert seit Monaten Aktionen, eine davon war am 6. Februar ebenfalls am Deisterkreisel. In Berlin ereignete sich Ende Oktober ein ähnlicher Vorfall. Damals geriet ein Rüstwagen der Feuerwehr in einen Stau, der zu einem Unfallopfer unterwegs war. Die Radfahrerin kam einige Tage später im Krankenhaus ums Leben. Die Letzte Generation, die auch in Österreich aktiv ist, will Politikerinnen und Politiker zu mehr Klimaschutz bewegen.