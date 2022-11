Radlerin starb: Schwester appelliert an Aktivisten

„Chance geben, sich in diese Hölle hineinzuversetzen“

„Ich glaube, ich würde ihnen einfach gerne das, was ich erlebt habe, erzählen, und ihnen dann gerne die Chance geben, sich einmal in diese Hölle hineinzuversetzen“, so Umann. Die Aktivisten müssten sich fragen, „ob es nicht vielleicht doch einen anderen Weg gibt, für das Überleben unseres Planeten zu kämpfen, ohne dass andere Menschen möglicherweise zu Schaden kommen“, rief sie die Gruppe Letzte Generation dazu auf, die Protestmethoden zu überdenken.