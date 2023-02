EU-Außenminister beraten über Russland-Sanktionen

So werden etwa EU-Sanktionen gegen China nicht ausgeschlossen, sollte die dortige Regierung Waffen an Russland liefern. Das sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Eine Waffenlieferung an Russland wäre eine dramatische Wende und hätte Konsequenzen für die Beziehungen zur Volksrepublik. Auch Chinas Glaubwürdigkeit hinsichtlich seiner Pläne, zum Jahrestag des Kriegsbeginns am Freitag einen Friedensplan vorzustellen, würde sich verflüchtigen, sagte Asselborn am Montag.