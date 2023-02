Biden-Trip nach Kiew: Russen waren informiert

US-Präsident Joe Biden ist am Montag unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Vor einer geplanten Reise nach Polen kam der Demokrat am Montag in die Hauptstadt Kiew - seine erste Visite in dem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast genau einem Jahr. Russland wurde davon informiert - allerdings erst wenige Stunden vor Ankunft.