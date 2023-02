Von der Leyen will Munition-Produktion ankurbeln

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die standardisierte Produktion von Waffen und Munition in Europa beschleunigen. Es könne nicht sein, dass „wir Monate, Jahre warten müssen, bevor wir in der Lage sind, uns neu zu versorgen“, sagte die Politikerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag.