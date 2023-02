Fälscherwerkstatt für Führerscheine aufgeflogen

Hauptäter festgenommen

Dem 41-Jährigen konnten außerdem mehrere Einbrüche nachweisen gewesen. Dabei steht der Rumäne im Verdacht, im Herbst des Vorjahres in ein Wohnhaus samt Werkstatt sowie in zwei Baucontainer in Leoben eingebrochen zu haben. Auch ein Einbruch in eine Gärtnerei in Niederösterreich soll auf das Konto des 41-Jährigen gehen. Der finanzielle Schaden dieser Straftaten beträgt rund 11.000 Euro.