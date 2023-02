Zwei Mädchen nach Unfall mit Rettungsauto verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag in den frühen Abendstunden: Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Moped auf der L 20 Richtung Kirchberg an der Raab. Am Sozius befand sich eine 18-jährige Freundin. Die 17-Jährige wollte im Bereich des Friedhofes in Kirchberg an der Raab in die L 202 abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 30-Jähriger mit einem Rettungsfahrzeug auf der L 201 in Richtung Feldbach. Laut ersten Angaben kamen die Mädchen aus der Südoststeiermark dem Einsatzfahrzeug auf dessen Spur entgegen.