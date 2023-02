Ski-Nation Nr. 1 | Neuer Stern

Neuer Stern. Wir leben eben in einer neuen Realität - auch was die Ski-Erfolge betrifft. In diese neue Wirklichkeit holt uns auch ein Ski-Star aus der glorreichen Vergangenheit, der längst für die „Krone“-Leser Kolumnen schreibt. Stephan Eberharter hat sich in seiner aktiven Laufbahn kein Blatt vor den Mund genommen - und er tut es auch heute nicht. So schreibt er in unserem „WM-Extra“ heute, dass wir eben nicht mehr die beste Ski-Nation der Welt sind. Die internationale Konkurrenz ist in den letzten Jahren deutlich stärker geworden. Eberharter meint: „Ein Blick auf den Medaillenspiegel tut der österreichischen Skiseele natürlich weh.“ Er erinnert aber auch daran, dass man vor der WM dachte, dass wir mit fünf Medaillen zufrieden sein müssten. Jetzt sind es immerhin sieben geworden,nur eine weniger als bei der WM 2019 oder 2021. Daher sei er, findet Eberharter, „unter den Voraussetzungen mit der Ausbeute zufrieden“, auch wenn „durchaus noch mehr herausschauen“ müsste. In zwei Jahren, bei der nächsten Weltmeisterschaft, da muss wirklich mehr herausschauen. Die findet bekanntlich im österreichischen Saalbach statt. Dort, wo bei der Ski-Weltmeisterschaft 1991 der Stern eines gewissen Stephan Eberharter aufgegangen war: Mit zweimal Gold. Wir warten auf den neuen Stern von Saalbach!