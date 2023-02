Dukes schaffen als letztes Team Sprung in Top-6

Die Klosterneuburg Dukes haben in der finalen Grunddurchgangsrunde der Basketball Superliga (BSL) als letztes Team den Sprung in die Top sechs geschafft. Die Niederösterreicher besiegten in dramatischer Art und Weise auswärts die Fürstenfeld Panthers mit 85:76 nach Verlängerung. Gleichzeitig profitierten die Dukes von der 72:77-Heimniederlage des UBSC Graz gegen die Oberwart Gunners, die Steirer müssen damit in die Qualifikationsrunde. Dort stehen auch die Traiskirchen Lions.