Gedenkfeiern in Erinnerung an Andreas Hofer

Anschließend standen Grußworte sowie die Gedenkrede, die Kranzniederlegung und eine Ehrensalve auf dem Programm. Hofer wurde am 20. Februar 1810 von den damaligen französischen Besatzungstruppen in Mantua erschossen. In Mantua wurde Hofer auch bestattet. Erst viele Jahre später schmuggelten Schützen die sterblichen Überreste des Freiheitshelden über den Brenner nach Innsbruck, wo sie in der Hofkirche beigesetzt wurden. Am Sonntagnachmittag ist die traditionelle „Landesfeier“ in Meran angesagt.