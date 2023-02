Drei ÖSV-Adler springen in Rumänien in die Top -10

In Abwesenheit der österreichischen WM-Fixstarter hat Clemens Aigner am Samstag im ersten von zwei Skisprung-Weltcupbewerben im rumänischen Rasnov als bester ÖSV-Adler Rang acht belegt. Junioren-Vizeweltmeister Jonas Schuster glänzte bei seinem Weltcup-Debüt mit Rang zehn, ex aequo mit Philipp Aschenwald. Den Sieg in einer dezimierten Konkurrenz - auch die Topspringer Norwegens, Polens und Sloweniens fehlten - trug der Deutsche Andreas Wellinger davon.