„Monate verschwunden“

„Süße News“ nach Drama! Ski-Ass meldet sich zurück

Ski Alpin
29.08.2025 07:04
Guglielmo Bosca hat sich nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Dezember zurückgemeldet ...
Guglielmo Bosca hat sich nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Dezember zurückgemeldet – und das mit großen/kleinen Neuigkeiten.(Bild: GEPA)

Nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Dezember hat sich Ski-Profi Guglielmo Bosca auf Instagram mit „süßen Neuigkeiten“ zurückgemeldet. Während der Italiener intensiv an seinem Comeback arbeitet, ist er zum ersten Mal Vater geworden. 

Ein Trainingssturz in Beaver Creek beendete im vergangenen Dezember die Weltcup-Saison des Italieners vorzeitig. Aus einem erhofften Blitz-Comeback bei der WM in Saalbach wurde nichts. Anschließen wurde es still um den Speed-Spezialisten. 

Lesen Sie auch:
Rasmus Windingstad hat doch überraschend seinen Rücktritt erklärt.
108 Weltcup-Rennen
„Hart!“ Ski-Routinier tritt überraschend zurück
26.08.2025

„War ein bisschen beschäftigt“
Intensiv arbeitet der 32-Jährige an seinem Comeback und seinem Traum von den Olympischen Spielen. Allerdings ist – bisher unbemerkt von der Öffentlichkeit – ein privater Traum schon in Erfüllung gegangen. Denn Bosca hat sich auf Instagram zurückgemeldet – und zwar mit „süßen News“.

Denn auf der Fotostrecke ist ab dem zweiten Foto zu sehen, dass der Ski-Profi erstmals Vater geworden ist. „Ich war ein paar Monate verschwunden. Ich war nämlich ein bisschen beschäftigt“, ergänzt Bosca zu den süßen Fotos. Dafür hagelt es dann auch aus der Wintersport-Familie gleich zahlreiche Glückwunsch-Kommentare. 

