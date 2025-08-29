„Süße News“ nach Drama! Ski-Ass meldet sich zurück

Nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Dezember hat sich Ski-Profi Guglielmo Bosca auf Instagram mit „süßen Neuigkeiten“ zurückgemeldet. Während der Italiener intensiv an seinem Comeback arbeitet, ist er zum ersten Mal Vater geworden.
Ein Trainingssturz in Beaver Creek beendete im vergangenen Dezember die Weltcup-Saison des Italieners vorzeitig. Aus einem erhofften Blitz-Comeback bei der WM in Saalbach wurde nichts. Anschließen wurde es still um den Speed-Spezialisten.
„War ein bisschen beschäftigt“
Intensiv arbeitet der 32-Jährige an seinem Comeback und seinem Traum von den Olympischen Spielen. Allerdings ist – bisher unbemerkt von der Öffentlichkeit – ein privater Traum schon in Erfüllung gegangen. Denn Bosca hat sich auf Instagram zurückgemeldet – und zwar mit „süßen News“.
Denn auf der Fotostrecke ist ab dem zweiten Foto zu sehen, dass der Ski-Profi erstmals Vater geworden ist. „Ich war ein paar Monate verschwunden. Ich war nämlich ein bisschen beschäftigt“, ergänzt Bosca zu den süßen Fotos. Dafür hagelt es dann auch aus der Wintersport-Familie gleich zahlreiche Glückwunsch-Kommentare.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.