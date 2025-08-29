„Süße News“ nach Drama! Ski-Ass meldet sich zurück

Denn auf der Fotostrecke ist ab dem zweiten Foto zu sehen, dass der Ski-Profi erstmals Vater geworden ist. „Ich war ein paar Monate verschwunden. Ich war nämlich ein bisschen beschäftigt“, ergänzt Bosca zu den süßen Fotos. Dafür hagelt es dann auch aus der Wintersport-Familie gleich zahlreiche Glückwunsch-Kommentare.