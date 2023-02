Auf Hitzewelle folgte in Argentinien extreme Kälte

In Argentinien ist das Wetter im Abstand von fünf Tagen von rekordverdächtiger Hitze zu extremer Kälte gewechselt. Wie der nationale Wetterdienst mitteilte, wurde in der Hauptstadt Buenos Aires am vergangenen Sonntag noch eine Tageshöchsttemperatur von 38,1 Grad Celsius gemessen - und am Donnerstag dann mit 7,9 Grad der niedrigste im Februar festgestellte Wert seit 1951. Meteorologen zufolge hängt der drastische Wetterumschwung mit dem Wetterphänomen La Niña zusammen.