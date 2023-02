Lieber stehlen als geregelt arbeiten gehen

„Wieso arbeiten Sie nicht?“, will Richterin Sabrina Tagwercher von dem jungen Unterländer wissen. „Na ja, ich krieg halt nichts“, antwortet der 18-Jährige. Auch wenn er behauptet, sich zu bemühen, so recht abnehmen will man ihm das nicht. Dem Burschen mag es zwar an beruflichem Ehrgeiz fehlen, dafür aber ist die kriminelle Energie umso größer.