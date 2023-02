Gipfeltreffen am Tivoli: Leader gegen Leader

„Für uns ist es ein Bonusspiel“

Respektvoll – aber natürlich haben die Salzburger im „italienischen Sandwich“ (Donnerstag wieder in Rom) drei Punkte aus Tirol fix eingeplant. „Und für uns ist es ein Bonusspiel“, will Silberberger seiner Truppe jeglichen Druck nehmen, „jeder Punktgewinn wäre eine Riesen-Überraschung.“ Was durchaus wieder einmal an der Zeit wäre – denn den letzten, und einzigen Sieg gab es für die Wattener vor fast zwei Jahren. Am 21. April 2021 beim 3:2, als die „Bullen“ bereits wieder Meister waren.