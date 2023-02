Zeitgemäßes Handwerk zum Angreifen und Mitmachen

War es früher oft selbstverständlich, dass man daheim ein Werkkammerl hatte, wo auch gemeinsam mit den Kindern getischlert, genäht oder gewerkt worden ist, kennt der eine oder andere heute nicht einmal mehr den Geruch von Holz. Die Tiroler Initiative will dem entgegen „werken“. Das Wissen um Materialien und Techniken soll erhalten und in die Zukunft geführt werden. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, Nachwuchs für verschiedene Lehrberufe zu finden. Sondern vor allem darum, Begeisterung zu schaffen.