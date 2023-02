Mutter flüchtete mit Kindern aus brennendem Haus

Glück im Unglück hatte eine 31-jährige Weststeirerin am Freitagnachmittag: In der Zufahrt ihres Hauses in Köflach brach Feuer aus, rasch griffen die Flammen auf ein Auto und das Wohnhaus über. Die Frau bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte sich und ihre beiden Kleinkinder (2 und 19 Monate alt) ins Freie retten.