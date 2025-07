Paar stürzt auf regennasser Fahrbahn mit Motorrad

Schwerer Unfall Dienstagnachmittag auf der Lahnsattel Straße in Neuberg an der Mürz (steirischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Ein Steirer verunfallte in einer Kurve mit seinem Motorrad. Der 61-Jährige und seine Ehefrau erlitten dabei schwere Verletzungen.