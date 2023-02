Land stellt Programm „Oberösterreich gurgelt“ ein

In Apotheken weiterhin Gratis-Tests

Auch wenn das Gratis-Gurgeltest-Programm in den Spar-Märkten mit Ende März endet, betont Haberlander, dass in den rund 140 teilnehmenden Apotheken weiterhin kostenlose Antigen-Wohnzimmer und PCR-Tests für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Behördlich angeordnete Testungen werden zudem auch künftig in Zusammenarbeit mit dem oberösterreichischen Roten Kreuz an behördlichen Teststraßen angeboten.