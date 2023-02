50.000 Leichen wanderten über seinen Seziertisch

Der Tod war sein Leben. Und Mord sein Hobby. Im Jahr 2021 hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert: Otto Prokop - einst führender Gerichtsmediziner an der Berliner Charité. Als Arzt und Forscher obduzierte er an die 50.000 Leichen und brachte durch seine akribischen Untersuchungen unzählige Verbrecher hinter Gitter. Heute ist der gebürtige St. Pöltner bei vielen in Vergessenheit geraten.