Bischof Zsifkovics wegen Ödem in ärztlicher Obhut

Wüger als Vertretung

In seiner Abwesenheit wird Generalvikar Michael Wüger die Vertretung übernehmen. Unter anderem wird er auch die Visitation im Dekanat Frauenkirchen leiten. „Wir wünschen Bischof Ägidius alles Gute für die bevorstehende Behandlung, baldige Genesung und bitten, ihn in das Gebet einzuschließen“, heißt es aus dem Bischofshof in Eisenstadt.