Die Stars strahlten in Traumroben um die Wette

Rot und Pink im Trend

Rot und Pink stand bei den Ladys ganz besonders im Fokus. So erschien Lili Paul-Roncalli in einem traumhaften Kleid aus der Couture Linie von Jasmin Erbas, das in einem feurigen Rot blitzte und die Kurven der feschen Artistin perfekt in Szene setzt. Im aufregenden Dekolleté glitzerte zudem eine doppelreihige Swarovski-Kette im Blitzlichtgewitter.