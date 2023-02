Ganz Wien wird zur „Luxusmeile“ für Mieter

Preise steigen immer schneller

In vielen Gegenden steigen die Preise immer schneller: In der Brigittenau muss man dieses Jahr 14,2 Prozent mehr pro Quadratmeter zahlen als noch letztes Jahr, in der Leopoldstadt sogar 15,2 Prozent mehr. Das bedeutet bei einer statistisch durchschnittlichen Wiener Single-Wohnung von 38 Quadratmetern monatliche Mehrkosten von 83,6 Euro. Selbst in klassischen Wohngegenden wie Favoriten und Simmering kratzen die Mieten schon an der Marke von 15 Euro pro Quadratmeter.