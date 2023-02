Hamilton weigert sich, seinen Mund zu schließen

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton will sich an die neuen Vorgaben des Automobil-Weltverbands in Sachen Meinungsäußerung nicht halten. Die FIA hatte in ihren Statuten präzisiert, dass den Piloten politische, religiöse und persönliche Äußerungen oder Kommentare, die insbesondere gegen den allgemeinen Grundsatz der Neutralität verstoßen, untersagt sind, sofern sie nicht vorher schriftlich vom Verband genehmigt wurden.