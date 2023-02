„Ein Rückschritt!“ F1-Piloten attackieren die FIA

Williams-Fahrer Alex Albon spricht sogar von einem Rückschritt. „Die Piloten verwenden ihre Prominenz in der richtigen Art und Weise. Wir waren beispielsweise auf verschiedenen Strecken in Ländern unterwegs, die nicht unumstritten sind, aber die Fahrer hatten den Freiraum, für ihre Sache einzustehen.“ Was aktuell passiert, mache den Fahrern große Sorgen. „Wir werden uns an einen Tisch setzen und da Einiges klären müssen“, ist Albon überzeugt.