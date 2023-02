„Sind in keiner Schule“: Norris fordert Umdenken

McLaren-Pilot Lando Norris erwartet in der Debatte um die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung der Formel-1-Fahrer ein Umdenken des Weltverbandes FIA. „Wir sind nicht in einer Schule und sollten nicht bei allem nach Erlaubnis fragen müssen. Ich denke, wir sind erwachsen genug, um zu versuchen, gute Entscheidungen zu treffen“, sagte der Brite am Montag im Rahmen der Präsentation des 2023er-Autos in Woking.