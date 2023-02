„Ein Schlag ins Gesicht für die Vereine“

Für alle hart arbeitenden Vereine ist das ein Schlag ins Gesicht.„ “Die haben der Liga schon genug geschadet - es reicht!„ Dass Bruck in der Ostliga bleibt, sich mit 0:3-Strafverifizierungen zum “sportlichen„ Abstieg schummeln will, sorgte bei vielen Usern für Empörung. Zurecht! Der ASK genießt offenbar Narrenfreiheit. Und das nicht nur zur Faschingszeit. Als die ,,Krone“ vor zwei Jahren, also während des Lockdowns, berichtete, dass es bei Bruck finanziell eng werden könnte, gab es einen Riesenaufschrei. Der Klub sprach von Unwahrheiten, drohte - fast schon traditionell - mit rechtlichen Schritten.